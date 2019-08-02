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Abdulhamit Gül arabulucuk sınavının tarihini açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da gerçekleşeceğini açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:19
Abdulhamit Gül arabulucuk sınavının tarihini açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:19
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