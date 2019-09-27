Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hangi kılığa girerlerse girsinler, bulup çıkaracağız FETÖ'nün kripto elemanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, onları bulup çıkaracağız" dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir." dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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