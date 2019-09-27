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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hangi kılığa girerlerse girsinler, bulup çıkaracağız

FETÖ'nün kripto elemanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, onları bulup çıkaracağız" dedi

27 Eylül 2019 Cuma 10:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hangi kılığa girerlerse girsinler, bulup çıkaracağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:59
  1. Abdulhamit Gül

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