Bakan Gül, Halisdemir’in kabrini ziyaret etti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz kahramanı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Gül, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi, dua etti ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, milletin dirliği, birliği için canını veren tüm şehitlere ne yapılsa az olacağını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.