Bakan Gül, Halisdemir’in kabrini ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz kahramanı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.16 Temmuz 2019 Salı 12:51
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Gül, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi, dua etti ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, milletin dirliği, birliği için canını veren tüm şehitlere ne yapılsa az olacağını belirtti.
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