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Bakan Gül Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Esasen engel insanın zihnindedir, kalbindedir. Nice insan görür, duyar, konuşur, koşar ama bu ülkeye bu cennet vatana, insanımızın kültürüne yabancı bakan, şaşı bakan, zihinlerinde engeli olanlar, az önce gördüğümüz sözde engelli kardeşlerimizden daha engellidir, bu ülkeye engel olmaktadırlar"- "Adliyelerimizde de engelsiz alanları oluşturuyoruz. Engelli dostu adliyelerle, mekanlarla, adalet hizmetini daha güzel bir şekilde vermek için gayret ediyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 13:20
Bakan Gül Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına katıldı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Esasen engel insanın zihnindedir, kalbindedir. Nice insan görür, duyar, konuşur, koşar ama bu ülkeye bu cennet vatana, insanımızın kültürüne yabancı bakan, şaşı bakan, zihinlerinde engeli olanlar, az önce gördüğümüz sözde engelli kardeşlerimizden daha engellidir, bu ülkeye engel olmaktadırlar." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışında, sosyal devlet olmanın ve sosyal belediyeciliğin bir gereği olan böylesine güzel bir tesisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Millete hizmet et ki devlet yaşasın." düsturuyla hareket ettiklerini ifade eden Gül, "Esasen engel insanın zihnindedir, kalbindedir. Nice insan görür, duyar, konuşur, koşar ama bu ülkeye bu cennet vatana, insanımızın kültürüne yabancı bakan, şaşı bakan, zihinlerinde engeli olanlar, az önce gördüğümüz sözde engelli kardeşlerimizden daha engellidir, bu ülkeye engel olmaktadırlar. Ülkenin önündeki engelleri kaldıra kaldıra, bütün zorlukları aşa aşa inşallah bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz." diye konuştu.

Gül, 21 Mart'ın aynı zamanda Aşık Veysel'in ölümünün 46. yılı olduğunu anımsatarak, "Aşık Veysel'i Ankara'nın şehir merkezine almayan bir zihniyet vardı bu ülkede. İşte esas engelli kafa o kafaydı. İşte bu kafadan, bu zihniyetten ülkemizi kurtardık. Daha güzel günlere hep birlikte yürüyoruz." dedi.

Toplantıya katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Gül, "Türkiye'de engellilerin istihdamları, dezavantajlı gruplara yapılan hizmetlere öncülük eden sayın hanımefendiye milletimiz adına şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla adliyelerimizde de engelsiz alanları oluşturuyoruz. Engelli dostu adliyelerle, mekanlarla, adalet hizmetini daha güzel bir şekilde vermek için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 21 Mart'ın çok özel bir gün olduğunu dile getirerek, açılışı yapılacak merkezin adının "şefkat, merhamet merkezi" konulması gerektiğini vurguladı.

Selçuk, bütün yürekleri tek bir merkezde birleştiren böyle güzel bir tesisin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’te birlikte hareket etme ve iş üretme yeteneğinin bulunduğunu, hayırseverler, siyasiler ve kamu temsilcileriyle beraber ülkenin hedeflerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu tesisin engellilerin hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını anlatan Gül, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de engelsiz bir kent oluşturma hayaliyle hareket ettiklerini söyledi.

Engellilerin önceden ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü ancak tüm bakış açılarını değiştirdiklerini dile getiren Şahin, "Bugün güzel eserle birlikteyiz. Artık üniversite mezunu olabiliyor, iş sahibi olabiliyor engellilerimiz. Eğer biz dünyanın 10. ekonomisi olacaksak engellilerin aklını ve becerisini toplumun parçası haline getirmemiz gerekiyor. O yüzden yaptığımız merkez de önemli faydalar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Protokol mensupları daha sonra merkezi gezip incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:20
  1. "Engelsiz Yaşam Merkezi"
  2. AdaletBakanı Abdulhamit Gül
  3. Emine Erdoğan
  4. Gaziantep
  5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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