Bakan Gül duyurdu: Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor Adalet Bakanı Abdulhamid Gül: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamid Gül: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Ayrıntılar geliyor...

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