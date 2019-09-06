Bakan Gül, "Diyarbakır’da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir. Diyarbakır’daki annelerin çocukları hepimizin çocuklarıdır. Önümüzdeki hafta okul başlay Bakan Gül, "Diyarbakır’da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir.

Bakan Gül, "Diyarbakır’da anneler çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına sahip çıkmaya devam edecektir. Diyarbakır’daki annelerin çocukları hepimizin çocuklarıdır. Önümüzdeki hafta okul başlayacak. Koltuğunun altında kitap olması gereken çocukların koltuğunun altına silah verenlerle mücadele kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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