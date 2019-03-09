Bakan Gül: Çocuklarımızı ve geleceğimizi sanatla buluşturabilirsek, geleceğimizi daha güzel kurarız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yollar, köprüler ve alt yapı çalışmaları yapmak elbette ki önemli ama bir gencin sanat faaliyetiyle hemhal olması gelecek adına çok önemli bir kazançtır." dedi.

Gül, merkez Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, Gaziantep'in bir sanayi şehri olduğunu belirterek, sanatla güçlü adımların atılabileceğini ifade etti.

Bu anlamda hükümetin belediyelerle koordineli çalıştığını anlatan Bakan Gül, gençler ve gelecek adına bu adımları oldukça önemli gördüğünü belirtti.

"Bir şehir sanat etkinlikleriyle ve sanat yönüyle hareket ediyorsa ancak o sayede geleceğini daha iyi şekillendirebilir." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Yollar, köprüler ve altyapı çalışmaları yapmak elbette ki önemli ama bir gencin burada sanat faaliyetiyle hemhal olması gelecek adına çok önemli bir kazançtır. Bizim temel hedefimiz çocuğumuz okulu bitirdiğinde bir spor branşında başarı ve sanat alanlarından birinde yetenek kazanabilmesidir. Zaten biz çocuklarımızı ve geleceğimizi ancak sanatla buluşturabilirsek, geleceğimizi daha güzel kurarız."

Gaziantep'in çok büyük bir proje yarışması hayata geçirerek sanat merkezini inşa ettiğini anlatan Gül, "Gaziantep, kültürün, sanatın ve bilimin merkezi olmaya aday bir şehrimiz. Bu alanda önemli gelişmeler de sağlandı." dedi.

Bakan Gül, Gaziantep'teki turist sayısının her geçen gün arttığını, güvenlik, istikrar gibi unsurların daha da güçlendirilmesiyle turist sayısının daha hızlı şekilde artabileceğini kaydetti.

Gençleri sanat dallarına yönelmeye davet eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bir şehir, ülke sanata, bilime değer veriyorsa, kendisine ve ülkesine değer veriyordur. Eğer bir ülkede sanat, bilim yatırımın veya vizyonun arka sıralarında duruyorsa, ülkenin gelişmişliğinde sorun vardır. Ne zaman insanlar bilime kapandıysa, skolastik dönemler böyle başladı. Ama ne zaman bilim olduysa, sanat olduysa medeniyetler inşa edildi."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentlerin yaşanabilirliğinin ölçülmesi noktasında sanat ve bilim merkezlerinin önemli bir misyonu bulunduğuna değinerek, bu anlamda Şehitkamil Belediyesince yaptırılan merkezin kentteki önemli bir boşluğu da dolduracağını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in önemli bir sanayi, ticaret ve turizm merkezi olduğuna işaret ederek, geçmişte sanat alanında önemli isimleri yetiştiren Gaziantep'in yeni isimler büyütebilmesi için bundan sonraki süreçte sanat alanına ağırlık vereceklerini vurguladı.