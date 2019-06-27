Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile bir araya geldi- Görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliği konuları ele alındı27 Haziran 2019 Perşembe 13:08
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile görüştü.
Gül, Enver ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.
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