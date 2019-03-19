Bakan Gül: Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek tekrar hizmete açmayı planlıyoruz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Adalet Akademisi'ni daha reforme ederek, daha da geliştirerek, fonksiyonunu artırarak inşallah çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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