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Gül'den Feto'nun iadesine ilişkin açıklama: ABD heyeti geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yakın zamanda ABD heyetinin Türkiye'ye geleceğine söyledi.

30 Aralık 2018 Pazar 10:22
Gül'den Feto'nun iadesine ilişkin açıklama: ABD heyeti geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu programa konuk oldu.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin konuşan Gül, "Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz. Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz." dedi.

Binali Yıldırım'ın adaylığı

Binali Bey İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. hayırlı olsun diyorum.

Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da.

e- tebligat

Vatandaş olarak e-tebligat talep edilebilecek. Telefonunuzdan bilgisayardan o tebligat görülebilecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor

Hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Belli bir dönem hakim nezaretinde belli bir tecrübe kazandıktan sonra hakim adayının kürsüye çıkması. Sonrasında bir sınava daha girecek. Kazanırsa hakim olacak. Kazanamazsa hakim yardımcısı savcı yardımcısı olarak devam edecek.

Af tartışması

Asla toplumu rahatsız edici bir af çalışması olmayacak. Ancak infaz düzenlemesi konusunda olur mu olmaz mı çalışmalar devam ediyor. Elbette siyasetin vereceği bir karar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:22
  1. İstanbul
  2. Abdulhamit Gül
  3. Adalet Bakanı
  4. CNN TÜRK

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