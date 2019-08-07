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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Af yasası meclise geliyor

Ceza indirimi ve af yasasını içeren yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:51
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Af yasası meclise geliyor

Ceza indirimi ve af yasasını içeren yargı paketinde yeni gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. MHP'nin de teklif verdiği AK Parti'nin de üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı ceza indirimi af yasası Ekim ayında hayata geçmesi bekleniyor.

Binlerce tutuklu ve hükümlü ceza evlerinde meclisten gelecek af yasası, ceza indirimi söylemlerine odaklanmışken, dışarıda aileleri tarafından 2019 af yazası, ceza indirimi, infaz yasası değişikliği ve bu konuları içinde barındıran 2019 yargı paketi konusunda araştırmalar yapıyor. Hükümet yetkililerince yapılan açıklamalarda yargı paketi hakkında verilen detaylarda af yasası veya ceza indirimi gibi ibareler yer almamasına rağmen vatandaş, infaz yasasında yapılacak bazı değişikliklerle kısmi bir affın çıkacağı yönünde düşünüyor.

Konu hakkında açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çıkarılacak yargı paketinin af, kısmı af ya da ceza indirimi şeklinde yorumlanmamasını, çıkarılacak yargı paketinin ceza infaz yasasında yapılacak birtakım değişiklikleri barındırdığını söyledi.

Meclis Başkanı af yasası veya ceza indirimi konusunda tarih verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında çok sayıda mahkum ve hükümlü ile onların yakınlarının takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konularında değerlendirmelerde bulunmuştu. Af değil ama infazla ilgili düzenlemelerin var olduğunu açıklayan Şentop, tarih verdi. Meclis Başkanı, Eylül ayından itibaren görüşülüp değerlendirileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:51
  1. Mustafa Şentop
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. Abdulhamit Gül
  4. Adalet Bakanlığı

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