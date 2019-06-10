Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında Washington’da temaslarda bulunacak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD ziyareti kapsamında 11-12 Haziran’da Washington’da temaslarda bulunacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD ziyareti kapsamında 11-12 Haziran’da Washington’da temaslarda bulunacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 Haziran’da ABD Adalet Bakanı William Barr ile görüşecek. Gül ve Barr, iki ülke arasındaki adli işbirliği konularını masaya yatıracak.

Bakan Gül, 12 Haziran’da Kongre üyeleri ve ABD’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek, Jamestown Foundation ve Türk Miras Vakfı’nda (Turkish Heritage Organization) düzenlenecek toplantılarda da siyaset ve akademi dünyasından önemli isimlerle bir araya gelecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Maryland’deki ABD Diyanet Merkezini de ziyaret edecek.

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