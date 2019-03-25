Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa siyaseten, ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır." dedi.

Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP ve İYİ Parti listelerinden terör örgütleri ile bağlantılı isimlerin HDP kontenjanlarından aday gösterildiği iddialarına ilişkin soru üzerine Gül, seçilme hakkının anayasada belli şartlara bağlanan ve kanunlarla düzenlenmiş hususlar olduğuna işaret etti.

Gül, terör örgütünü desteklemek ve örgüt propagandası yapmaktan dolayı bazı kişilere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltılar olduğunu, soruşturmaların da devam ettiğini belirterek, bu konuda kesin mahkumiyetin seçilmeye engel olduğunu, bunun da Yüksek Seçim Kurulunun gündeminde ve yetkisindeki bir konu olduğunu vurguladı.

- "HDP'nin belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecek"

Adalet Bakanı Gül, bir şekilde teröre destek vermiş ve örgüt propagandası yapmış kişilerin, saklanarak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin listelerine İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da ve diğer birçok ilde örtülü bir şekilde girdiğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada milletimizin rahatsız olduğu konu, HDP'den daha önce aday olmuş, siz HDP ile ilgili sokakta farklı söylüyorsunuz ama listenizde onlarla alakalı, terör örgütü propagandası yapmış, örgüte destek vermiş kişileri listenizde veriyorsunuz. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi seçmeninin bunu takdir edeceğini ve bu konuda gereken takdiri yapacağına inanıyoruz. Bu konuyu asla tasvip etmeyeceğini düşünüyoruz.

HDP'nin, kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması. Bu, millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur. HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir. Olsa zaten HDP kendi ismiyle çıkardı. Kalkıp CHP listeleri üzerinden girmesi, bu anlamdaki bir takiye, örtülü bir iş birliğini milletimiz açığa çıkarmıştır. Bunu da tasvip etmeyecektir. Benzemezlerin ittifakının yeni bir örtülü boyutu daha açığa çıkmıştır."

Gül, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve belediye meclis adaylığı listelerinde yer aldıkları iddia edilen 299 kişinin adaylığına neden müdahale edilmediği yönündeki soruya, şu karşılığı verdi:

"Yargılamalar devam eder, kesinleşir. Ondan sonra bu hususlar elbette sonuca bağlanır. Bu konularla ilgili Yüksek Seçim Kurulu da incelemeleri yapar, itirazlara bakar. Esasen burada siyasi bir tutum gerekir ve buna milletimiz karar verecektir. Açıkça kendi ismiyle, partisiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içerisinden HDP'nin çıkması ya da İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içerisinden çıkması. Bu, millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur. Milletimiz bunu, siyaseten bu erdemsizliği, kendisine karşı yapılan bu kirli iş birliğini açığa çıkarmış, bunun gereğini yapacak, sandıkta bunun hesabı sorulacaktır. Örtülü, gizli bir pazarlık ve gizli bir pazarlık olunca milletimiz bunu kabul etmiyor. Siyaseten de milletimiz bunun karşılığını sandıkta verecektir."

Süren davalarda mahkumiyet çıkması durumunda seçilen kişinin hukuki durumunun sorulması üzerine Gül, bu kişilerin yetkilerinin sona ereceğini vurguladı. Gül, "Belediye başkanı da seçilmiş olsa, Meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır." dedi.

O durumda halkın oyunun boşa gidip gitmeyeceğine ilişkin soru üzerine de Gül, "Öyle bir mahkumiyet olursa elbette bu konuda kamu hizmetlerinden kısıtlılık ve görevi yapamama gibi sonuçları olabilir. Vatandaşımızın oy verirken bunu göz önünde bulundurması gerekiyor." diye konuştu.

- "Ankaralı hemşehrilerimiz takdir edecektir"

Bakan Gül, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki senet iddialarının hukuki açıdan ne aşamada olduğunun sorulması üzerine de bu konunun yargı süreci içerisinde, yargı makamlarınca sürdürüldüğünü söyledi.

Yavaş hakkındaki iddiaların savcılıklar tarafından resen başlatılan bir soruşturma olmadığını dile getiren Gül, hikayenin 2015'e kadar uzandığını belirtti. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senetin sahte olduğu iddia edilmiş ve mahkeme bunu tespit etmiş, Yargıtay da bunu onaylamış. Bu konu üzerinde ceza ve hukuk davaları devam ediyor. Bu konuya elbette yargı karar verecek. Burada önemli olan husus, bu konularla ilgili sorulara cevap verilememesi, siyaseten konunun değerlendirilmesi... Elbette hukuken yargı makamları bunun kararını verecektir. Beyanlarında '300 bin dolar vergi çıkar, o yüzden sözleşme yapmadık, makbuz kesmedik, senet aldık' gibi ifadeleri milletimiz takdir edecektir. Mansur Yavaş'ın siyaseten kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapması gerekir. Hukuken yargı bağımsızdır, kendi sürecinde devam edecektir. Böyle bir konuda beyanlara da yansıdığı hususuyla '300 bin dolar vergi ödeyeceğiz' şeklindeki bir açıklaması elbette Ankaralı hemşehrilerimiz takdir edecek, elbette değerlendirecektir."

Aday olanların etik ve ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermesi gerektiğinin altını çizen Gül, Ankaralı seçmenin iddialara cevap bulamadığını söyledi.

Bu işin yargıda devam ettiğini belirten Gül, borca konu olan ticari ilişkilere ilişkin, "O da tabii tam flu olan bir konu. Avukatlık ilişkisi olsa, bir sözleşme karşılığında makbuz kesilir. Eski hakimlere sordum, baktım gibi hususlar avukatlık mesleğinde çok karşılaştığımız hususlar değil. Bu cevaplanamayan soruları milletimiz 31 Mart'ta, sandıkta seçmen verecektir. Konu, hukuki olarak yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)