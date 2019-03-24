Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak24 Mart 2019 Pazar 13:34
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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