Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar: ‘Boron’da hedefimizi ilk 6 ayda aşacağız

Ertuğrul Şahan Ankara

Ankara’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Boron’la ilgili satışlarımız 20 bin tona ulaştı. Biz bu yıl için 25-30 bin ton hedef koymuştuk. Şimdi bunun neredeyse yüzde 75’ine ilk 6 ayda ulaşmış olduk. İkinci 6 ayda da bu hedefimizi aşacağız gibi gözüküyor” dedi.

“Muhtemelen kasım ayı gibi yeni ürünler de piyasaya çıkacak. Genel anlamda sıvı temizlik ürünü diyeceğimiz, renkli ve beyaz ayrışımı olan bir ürün hazırlanıyor. Sıvı, yüzey temizleyicisi olacak. Bulaşık için de bir ürün çalışılıyor” diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Talep güzel, yani şu anda aslında yurtdışından bile talepler var ama arkadaşlarımız bu yıl yurtiçine odaklanalım, çünkü bütün dağıtım kanallarında olmamız gerekiyor dedi. Özellikle büyük zincir marketlerden başladık. Çünkü yurtiçinde mahalle arasındaki bakkallara, marketlere tam girmiş değiliz. Ama büyük oranda müşteri rahatlıkla mahallesindeki bir marketten bu ürünü alabilir hale geldi. Kapasite artışıyla ilgili çalışmalarımız da ayrıca bu talepten dolayı devam ediyor. Toz ve sıvıda renkli ve beyaz ayrımı olmak üzere çamaşırda da yapıyorlar.”

Diyarbakır’da yeni petrol sahası keşfedildi

Bakan Dönmez, petrol ve doğalgaz aramalarında hidrolik çatlatma yöntemiyle daha önce üretilemeyen petrolü üretme imkânının doğacağını belirterek, “İlk denememiz olumlu, şimdi arkadaşlar yataydakini de deniyorlar. Oradan da netice alırsak yılda en az 5-6 tane hidrolik çatlatma yöntemiyle üretim planlıyoruz” bilgisini paylaştı. Dönmez, “Denizlerdeki hidrokarbon aramalarının yanında karada da ciddi anlamda çalışmalarımızı artırdık. Geçtiğimiz yıl 65-70 civarında sondajımız varken, bu sene hedefimiz Türkiye Petrolleri olarak 135 arama ve üretim kuyusu açmak. Bu rakama bir 30-35 civarında özel sektör sondajları da gelir. Bu ciddi bir rakam bizim için. Türkiye Petrollerinin günlük ortalama üretimi 45 bin varil civarında seyrediyor. Arkadaşlara “bunu 50 bin üstüne çıkarmamız lazım” dedim. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis civarında, bir de Trakya’da sahalarımız var. Trakya’daki sahalarımız daha çok gaz sahası. Ama Türkiye’de daha henüz araması yapılmamış İç Anadolu, Doğu Anadolu dahil birçok yerimiz var. Yine İskenderun, Adana, Konya civarlarında da aramalarımız var, faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Birkaç ay önce de Diyarbakır’da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladık” ifadelerini kullandı.

Sinop NGS ve Japonlarla enerjide işbirliği

Sinop Nükleer Güç Santrali çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Dönmez, “Fizilibite raporları geçen sene bize teslim edilmişti, bunun üzerine Bakanlıktaki arkadaşlarımız, uzman kuruluşlar ve şirketler çalıştılar. Açıkçası ilk etaptaki sonuçlar beklentilerimizden uzak. Ağustos’ta sonucu açıklayacağız. Eğer beklentilerimizi karşılamazsa karşı taraf da bu anlamda bir adım atmazsa, sonuçlanmış olur. Fakat Japonlarla enerji alanındaki işbirliğimize devam edeceğiz. Akkuyu’da Ruslarla, Sinop’ta Japonlarla, üçüncüyü de biliyorsunuz Çinlilerle çalışıyoruz. Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışmalarımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Sinop’ta da yine proje yerimiz ve proje alanımız devam edecek” dedi.

Türkiye’nin yurtdışı enerji yatırımları

Türkiye’nin yurtdışındaki enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Dönmez, “Hem Sudan’da hem de Nijer’de çalışmalarımız var. Sudan’da zaten MTA bir altın sahasını arama hakkını elde etmişti. Orada çalışmalarımız devam ediyor, edecek, sıkıntı yok. Özbekistan’da MTA’nın altın üzerine bir arama ruhsatı var, orada da süreç devam ediyor. Nijer Hükümeti bizimle bu alanda işbirliği yapmak istiyor, oraya da teknik heyetlerimizi gönderdik, orada da çalışmalara ağırlık vereceğiz. İşbirliği yapma konusunda çoğu Afrikalı ülkenin yetkilileri de bizi davet ediyor” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA)

“Yeni YEKA’ları son çeyrekte yarışmaya çıkabiliriz gibi gözüküyor” diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Biz güneşin hareketini izleyerek doğudan batıya doğru verimli olan iller üzerinde çalışıyoruz. Yine o ildeki trafo merkezlerimizin teknik açıdan kapasite boşluğuna da bakmamız gerekiyor. Burada hem TEİAŞ, hem de Bakanlıkta Enerji İşleri Genel Müdürlüğümüz müşterek olarak bu çalışmayı yapıyor. Bu arada YEKA RES-2 yarışmaları geçtiğimiz aylarda yapılmıştı, şimdi yarışmalar onaylandı. Sonuç olarak İhale Komisyonunun açık ortamda yapmış olduğu yarışma sonuçlandı. Firmalara da sözleşmeye davet yazıları gönderilmiş oldu. Orada da süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

Maden ihaleleri

Maden ihracatında da bir başarı hikayesi yazılabileceğini vurgulayan Dönmez, “Şu anda madende 4 milyar dolarlık bir ihracatımız var bunu rahatlıkla ikiye katlayabiliriz. Maden sahaları ihalelerine yoğun ilgi var, sevindirici olan bu. Bu alana biraz da yeni oyuncuları çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Akımı bitiyor

Türk Akım projesine de değinen Fatih Dönmez, “Türk Akım’da geçtiğimiz yıl deniz bölümünün tamamlandığına dair bir tören düzenledik. Süratle karadaki çalışmalar başladı, hedefimiz yılsonuna kadar Türk Akım-1 ve Türk Akım-2’nin karadaki işlerini bitirmek. Türk Akım-1 doğrudan bizim Türk iletim ağına bağlanmış olacak, yaklaşık 70 kilometrelik bir hat. Türk Akım-2 ise 130-140 kilometrelik bir hat. Bu hat Bulgaristan tarafına doğru gidiyor. Bu hat Avrupa pazarına dönük bir boru hattı olarak planlandı. Planlandığı gibi gidiyor, hızlı yapıyoruz. İnşallah yılsonunda bitirmiş olacağız. Rusya’yla ilişkilerimiz son dönemde gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Sadece siyasi ilişkiler değil, ekonomik anlamda da iki ülke arasında ticaret günden güne artıyor. Rusya’yla biliyorsunuz aynı zamanda nükleer güç projesinde işbirliği yapıyoruz” bilgisini verdi.

İran yaptırımları

ABD’nin İran yaptırımlarına ilişkin soru üzerine Dönmez, “İran’a olan yaptırımlar tek taraflı yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri yakın müttefiklerini bile ikna edemedi. Avrupa Birliği başta olmak üzere bu yaptırımlar şu anda da tek taraflı olarak devam ediyor ve biz de dâhil birçok ülke bu yaptırımların uluslararası hukuka dayanmadığı gerekçesiyle uygun olmadığını söyledik” diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklar

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin konuşan Fatih Dönmez, “Tabii ki birinci önceliğimiz yenilenebilir enerji. Fakat zaman zaman sosyal medyada da yalan yanlış birtakım bilgiler dolaşıyor. Yüzde 100 yenilenebilir enerji ile bir ülkenin ihtiyacının tamamının karşılanabileceği gibi bir algı oluşturuluyor. Fakat reelde yenilebilir enerji kaynakları 365 gün hiç durmadan elektrik üretmezler ve genelde mevsimsel koşullara bağlı çalışırlar. Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretiminde bu sene iyi gidiyoruz. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretimimiz yüzde 49,5 oldu. Bu sene ilk 6 ayda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretimimiz yüzde 68” şeklinde bilgi verdi.