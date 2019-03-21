Bakan Fatih Dönmez: Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık.

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