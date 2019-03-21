Bakan Fatih Dönmez: Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık.21 Mart 2019 Perşembe 15:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık.
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