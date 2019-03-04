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Bakan Fatih Dönmez: Ulusal kalkınma planlarımızı hazırlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle bazı partiler Kandil'den talimat almak suretiyle bazıları da Pensilvanya'dan sloganları kopyalamak suretiyle sizin karşınıza çıkacaklar. Aman ha uyanık olun. Bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara hep birlikte engel olacağız. Atacağınız oy bu anlamda bize vereceğiniz desteğin en büyük göstergesi olacak." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:34
Bakan Fatih Dönmez: Ulusal kalkınma planlarımızı hazırlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle bazı partiler Kandil'den talimat almak suretiyle bazıları da Pensilvanya'dan sloganları kopyalamak suretiyle sizin karşınıza çıkacaklar. Aman ha uyanık olun. Bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara hep birlikte engel olacağız. Atacağınız oy bu anlamda bize vereceğiniz desteğin en büyük göstergesi olacak." dedi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Bakan Dönmez, Mecitözü ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Dönmez, AK Parti Belediye Başkan adayı Ergün Coşkun'a destek istedi.

Belediyecilikte marka şehirlerin doğmaya başladığını, Çorum'un da bu alanda iyi bir konumda olduğunu ifade eden Dönmez, belediye başkanlarının seçimlerin ardından parti rozetini çıkararak, herkese eşit ve adil hizmet etmesi gerektiğini, AK Partili belediyelerin ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlara hizmet götürdüğünü vurguladı.

- "Siz bunları en iyi değerlendirecek durumdasınız"

Yerel seçimlere az bir süre kaldığına ve Türkiye'nin 31 Mart'ta önemli bir seçim yapacağına işaret eden Dönmez, şunları dile getirdi:

"Her ne kadar siz burada yerel yöneticinizi seçecek olsanız da sadece yerel yönetimlerle sınırlı bir seçim değil. Ülkemizin etrafında cereyan eden olayları görüyorsunuz, ittifakları görüyorsunuz. Bazıları bizim gibi açıktan ittifak yapıyor bazıları gizli birtakım odaklarla ittifak yaparak önünüze geliyor. Siz bunları en iyi değerlendirecek durumdasınız. Özellikle bazı partiler Kandil'den talimat almak suretiyle bazıları da Pensilvanya'dan sloganları kopyalamak suretiyle sizin karşınıza çıkacaklar. Aman ha uyanık olun. Bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara hep birlikte engel olacağız. Atacağınız oy bu anlamda bize vereceğiniz desteğin en büyük göstergesi olacak."

Genel kalkınmanın yerelden başladığını hatırlatan Dönmez, "Genelde ulusal kalkınma planlarımızı hazırlıyoruz. Bunların bir kısmı şehirlerimizle, yerelle alakalı. Sizin seçeceğiniz yöneticiler bu planlara uyumlu hareket ederse biz ülkeyi daha fazla kalkındıracağız. Bu kervanda, bu hizmet treninde yerinizi ayırtın." diye konuştu.

- "Müjdeyi de inşallah en kısa sürede köylerimizle paylaşacağız"

Mecitözü'nün de doğal gaza kavuşması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, küçük ilçelerin yanı sıra artık köylerden bile doğal gaz talebi aldıklarını belirtti

Köylerde, özellikle hayvancılıkla uğraşanlar için bir çalışma yaptıklarını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, yakında geliştirip, testlerini bitireceğimiz bir çalışmayla karşı karşıya kalacaklar. En kısa süre içinde onun da müjdesini vereceğiz. Biz ona diyoruz ki 'mini biyogaz reaktörü'. Kendi gazınızı kendiniz üreteceksiniz, şehirler gibi gaza para ödemeyeceksiniz inşallah. Böylece onlar da hasret kaldığı ucuz ve temiz gaza kendi imkanlarıyla kavuşmuş olacaklar, bir bedel ödemeksizin. Ocağında yemeğini pişirecek, suyunu ısıtacak, belki kapasiteyi biraz yüksek kurarsa aynı şehirde olduğu gibi kaloriferli sistemle de köydeki evlerini ısıtacaklar. Biraz daha sabırlı olun o müjdeyi de inşallah en kısa sürede köylerimizle paylaşacağız."

Dönmez'e programlarında, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:34
  1. Ak Parti
  2. biyogaz
  3. Çorum
  4. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı
  5. Fatih Dönmez
  6. Mecitözü

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