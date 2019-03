Bakan Fatih Dönmez: Gelin kendi gözlerinizle görün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Buradan madenciliğe, yerli kömüre, üretime, milletimizin ekmeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Zonguldak'a, gelin Karabük'e, gelin Bartın'a bir bakın. Şehirler nasıl kalkınıyor, nasıl gelişiyor gelin kendi gözlerinizle görün." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl TTK'ye bin 500 işçi alınacağının müjdesini Zonguldak'ta verdiğini anımsatarak, verilen sözü tutmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Yapılacak kura çekilişiyle bin kişinin TTK bünyesine katılacağını aktaran Dönmez, kalan 500 kişinin de birkaç ay içerisinde işlemlerine başlanacağını bildirdi.

Madenciliğin, emeğin, alın terinin, helal rızkın en kutsal karşılığı olduğunu belirten Bakan Dönmez, işçilerin emeklerinin zayi olmaması için gerekli her türlü adımı attıklarını, atmaya da devam edeceklerini iletti.

Maden işçilerinin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenlediklerini anlatan Dönmez, madende çalışırken şehit düşen işçilerin geride bıraktığı aileleri ve yakınlarına destek olmak için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bütün çalışmaları işçilerin yüksek güvenlik standartlarında çalışmaları için yürüttüklerini vurgulayan Dönmez, "Her şey insanımız için. Her şey insan hayatını yüceltmek için. Her şey sizler için. Her şey daha fazla üreten, büyüyen gelişen Zonguldak için Bartın için Karabük için. Her şey büyük ve güçlü Türkiye için. Hep birlikte, el ele, omuz omuza ülkemizi büyüteceğiz. Daha çok üreteceğiz. Daha fazla istihdam sağlayacağız." şeklinde konuştu.

- "Biz sizi artık çok iyi tanıyoruz"

Geçen yıl kömür üretiminde 101,5 milyon tonla cumhuriyet tarihi rekorunu kırıldığını hatırlatan Dönmez, Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü, üretimin artması gerektiğini anlattı.

Bakan Dönmez, 2019 ve sonrasında yakalanan ivmeyi daha da yukarılara çekeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi çıkmış birileri ne diyor? 'Vay efendim biz kömür çıkarılsın istemiyoruz.' Biz sizi artık çok iyi tanıyoruz. Kim olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Buradan madenciliğe, yerli kömüre, üretime, milletimizin ekmeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Zonguldak'a, gelin Karabük'e, gelin Bartın'a bir bakın. Şehirler nasıl kalkınıyor, nasıl gelişiyor gelin kendi gözlerinizle görün. Burada yaşayan kardeşlerimiz üretim istiyor, iş istiyor, şehri gelişsin, hayat standartları artsın istiyor. Peki, siz ne istiyorsunuz? Türkiye enerjide dışa bağımlı kalsın, dışarı milyarlarca dolar para akıtsın. Biz üretelim diyoruz. Onlar 'Yok, hayır, çünkü siz çevreyi kirletiyorsunuz.' Peki buradan soruyorum sizlere. Sizleri finanse eden, arkanızda duran devletler dünyada en fazla kömür üreten ve tüketen devletler değil mi? Niye onlara sesiniz çıkmıyor? Niye Türkiye'ye gelince hep bir ağızdan bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz?"

- "Madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor"

TTK'nin toplam rezervinin 1,5 milyar ton, rödovansçılarla beraber yıllık üretimin ise 1 milyon 205 bin ton olduğunu aktaran Dönmez, havzanın potansiyel üretiminin 10 milyon ton olduğunu belirtti.

Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için TTK ve özel sektöre daha fazla üretim hedefleri koyduklarını vurgulayan Dönmez, daha fazla üretimin daha fazla istihdam, iş, aş manasına geldiğini kaydetti.

Geçen yıl TTK'ye ait 4 ruhsat sahasının devrini yaptıklarını aktaran Dönmez, bu yıl da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceklerini ifade etti.

Dönmez, "Böylece potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız. Biz bu hedeflere daha hızlı nasıl yürüyeceğiz? Daha fazla teknolojik altyapıyla. Sadece kol gücüyle bu işler olmaz. Verimliliği artırmak için daha mekanize bir altyapıyı kuracağız. TTK şu an bunun çalışmalarını yürütüyor ve 596 kilogram olan günlük üretimi, inşallah kısa vadede bin kilograma, daha sonra bin 400 kilograma çıkaracağız. Daha yapacak çok işimiz var bizim. İnşallah bu hedeflere sizlerle, sizlerin azim ve gayretleriyle ulaşacağız. Sizlerle birlikte inşallah daha da güçleneceğiz." şeklinde konuştu.

- "Hedefleri, hayalleri büyük bir ülkeyiz"

Mekanize sistemlerin kurulması için toplam 156 milyon liralık bir bütçe belirlediklerini anlatan Dönmez, bütçenin yarısını geçen sene kullandıklarını kalan kısmını da bu yıl tamamlayarak bu alanda "teknoloji ve insan odaklı" çalışma anlayışını daha da geliştireceklerini kaydetti.

Hem kamu hem de özel sektör olarak yerli üretimin artırılması için gerekenin yapılacağını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Devlet olarak yatırımların ve istihdamın artması için gerekli bütün teşvik ve destek mekanizmalarını hayata geçirdik. Biz bu işe başlarken 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' dedik. Milletimizin öz kaynaklarını milletimizin emrine sunacağımızın sözünü verdik. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim enerjiyi riske atmak gibi bir lüksümüz yok. Mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız. Bütün gayretimiz bugünün Türkiye'sinin yarından çok daha güçlü olmasıdır. Millete hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan, bütün gayretimizle çalışacağız. Bütün amacımız gelecek kuşakların daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'de yaşamasıdır. Hedefleri, hayalleri büyük bir ülkeyiz. Her alandaki planlamamızı da bu büyük hedeflere uygun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Karabük ve Bartın'a canlı bağlantı yapıldı. Bakan Dönmez, hayırlı olsun dileklerini sundu. Bakanların da katılımıyla daha sonra temsili olarak 3 işçinin kurası çekildi.