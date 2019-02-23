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Bakan Fatih Dönmez: Biyogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Köylülerimizin kendi gazını kendisinin üretebileceği bir Ar-Ge çalışması başlattık. Doğal gaz değil, biyogaz üretecekler. Özellikle hayvancılıkta çalışan çiftçilerimize söylüyoruz, müjdeliyoruz. Hayvansal atıklardan biyogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
Bakan Fatih Dönmez: Biyogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Köylülerimizin kendi gazını kendisinin üretebileceği bir Ar-Ge çalışması başlattık. Doğal gaz değil, biyogaz üretecekler. Özellikle hayvancılıkta çalışan çiftçilerimize söylüyoruz, müjdeliyoruz. Hayvansal atıklardan biyogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık." dedi.

Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilere süt yemi dağıtımı dolayısıyla Ortadoğu Kültür Merkezinde düzenlediği törende, çiftçiliğin önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gaziantep'te enerjide birçok yeniliğe imza attıklarını ifade eden Dönmez, "Yakın zamanda elektrikte sık sık kesintiler yaşanıyordu. İki sebebi vardı. Birincisi enerjimiz yeterli değildi ancak bunları aştık. Artık Türkiye'de elektrikte arz güvenliği tehlikesi kalmadı. İkincisi şebekede bazı sıkıntılar vardı, yenilemek gerekiyordu. Gaziantep sanayisiyle hızla büyüyen bir şehrimiz. Burada da enerji kesintilerinde ciddi bir iyileşme söz konusu oldu." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal gaz kullanıldığını, artık köylerden de talep geldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Köylülerimizin kendi gazını kendisinin üretebileceği bir Ar-Ge çalışması başlattık. Doğal gaz değil, biyogaz üretecekler. Özellikle hayvancılıkta çalışan çiftçilerimize söylüyoruz, müjdeliyoruz. Hayvansal atıklardan biyogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık. Arkadaşlar ilk denemelerini yapıyorlar. Yakın gelecekte ziyaret edeceğim. İnşallah köylerde ocağında kullanacağı tüp gazın yerini alacağı gazı üretmiş olacağız. Sıcak suyunu elde etmek için yine bu reaktörden istifade edilecek. Belki de ısınmada da bu reaktörden elde edilen gazı kullanma imkanına sahip olacak. Testler olumlu sonuç verdiğinde bunu çiftçilerimizle paylaşacağız."

- Hayvancılıkta kullanılan elektriğe indirim

Elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulaması hakkında bilgi veren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahip. Değerli çiftçilerime söylüyorum, sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan çiftçiler de aynı tarifeden yararlanacaklar. Kilovatsaate yaklaşık 72 kuruş ödeyen çiftçiler, tarımsal alana girdiği zaman bu rakamı 63 kuruşa indirmiş olacağız. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa süre içerisinde yararlanmaya başlayacaklar. Tarım Bakanlığımızla çalışmalarda belli bir noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde gündeme almak suretiyle bitirmiş olacağız."

Konuşmaların ardından çiftçilere bin 400 ton koyun sütü yemi dağıtıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Öte yandan, Bakan Dönmez programa gelişinde kendisini halay çekerek karşılayan çiftçilerin davetini kırmayarak, bir süre halay çekti.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
  1. Çiftçilere Koyun Sütü Yemi Dağıtım Töreni
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Gaziantep

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