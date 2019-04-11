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Bakan Fatih Dönmez:“2023’e kadar 10,9 milyar dolar yatırım hedefliyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yılsonunda yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 50 bandını yakaladık.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:07
Bakan Fatih Dönmez:“2023’e kadar 10,9 milyar dolar yatırım hedefliyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yılsonunda yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 50 bandını yakaladık. 2019’un ilk 3 ayında ise bu rakamı yüzde 60’lar seviyelerine çıkardık" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu yıl 10’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda yaptığı konuşmada enerji kaynaklarının ve enerjinin etkin kullanımının, ulusal ekonomiler üzerindeki enerji maliyetleri baskısını azaltan en önemli faktör olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi son 16 yılda yıllık yaklaşık yüzde 5 büyüme kaydetti. Ekonomik büyümeyle beraber enerji tüketimimiz de aynı dönemde hızlı bir artış gösterdi" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 10’uncu Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nın açılışında konuştu. Enerjinin her alanında dev bütçeli yatırımların hayata geçirildiğine değinen Dönmez, "Geçtiğimiz yılsonunda yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 50 bandını yakaladık. 2019’un ilk 3 ayında ise bu rakamı yüzde 60’lar seviyelerine çıkardık" şeklinde konuştu.



"Daha az enerji ile daha yüksek verim sağlayan teknolojilerin gelişimine ön ayak olacağız"


Enerji verimliliğinin milli enerji ve maden politikamız açısından da kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Dönmez, "Enerji verimliliği ile ilgili her bir madde strateji belgemizde açıkladığımız her bir ana başlık ve alt başlık içerisinde kendisine yer buluyor. Yerlileştirme noktasında, enerji verimliliği potansiyelini hareket geçirerek daha az enerji ile daha yüksek verim sağlayan teknolojilerin gelişimine ön ayak olacağız. Yeni istihdam alanları oluşturarak milyonlarca kişiye yeni iş imkânları sağlayacağız. Katma değeri yüksek teknolojinin geliştirilmesi ile enerji teknolojilerinde bir bütün olarak dünya piyasalarında daha güçlü bir şekilde var olacağız" diye konuştu.



"2023’e kadar 10,9 milyar dolar yatırım hedefliyoruz"


Enerjinin verimli kullanılması neticesinde oluşan tasarrufun ilave bir arz kaynağı olduğunu ifade eden Dönmez, "Bu yönüyle de enerji verimliliği en temiz yerli ve milli kaynakların başında gelmektedir. Geçen yıl ilan ettik. 2023’e kadar 10,9 milyar dolar yatırım hedefliyoruz. 2033 yılına geldiğimizde elde edeceğimiz tasarruf miktarı bu yatırımımızın yaklaşık 3 katı karşılığına, yani 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşacak. İşin sadece yatırım boyutu yok burada elbette. Karbon salımı en düşük ülkelerden biri olmamıza rağmen bu konuda sorumluluğumuzun da üzerinde bir mesuliyetle hareket ediyoruz. Enerji verimliliği sayesinde de sera gazı emisyonlarını azaltarak yeşil büyümenin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacağız. 2023’e kadar birincil enerji tüketimimizde sağlayacağımız yüzde 14’lük azalma ile sera gazı salınımında 66,6 milyon ton karbondioksit azalımı söz konusu olacak" şeklinde konuştu.



Ulusal Enerji Verimliliği kapsamında 2017 ve 2018’de hayata geçirilen pek çok konuda somut ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Bakan Dönmez, "Kamu enerji verimliliğinde örnek ve öncü bir rol üstlenecek dedik. Kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar yüzde 15 verimlilik sağlama hedefini belirliyoruz. çalışmamızda nihai aşamaya geldik. Diğer yandan kamuda enerji performans sözleşmelerinin yapılmasını sağlayan kanun geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. İnşallah ikincil mevzuatı ise Haziran ayında yayımlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



Bakan Dönmez, kamu binalarının enerji verimliliği konusunda performanslarının artırılmasına yönelik, "Kamu binalarımızın verimlilik dönüşümü için Dünya Bankası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte 200 milyon dolar bütçeli projemizin ilk fazına bu yıl başlıyoruz. Proje kapsamında 30 milyon dolar tutarında Enerji Performans Sözleşmeleri ve yaklaşık sıfır enerjili binalar, ısı pompası gibi maliyet etkin yeni teknoloji uygulamalarımız da olacak" dedi.



Bakan Dönmez, "Ayrıca, yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan sanayi tesislerinde en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak projeler beşinci bölge teşviklerinden ve verimlilik yatırımlarına ilişkin makine ve teçhizat alımlarında vergi muafiyetlerinden yararlanmaya devam edecek. Sanayide verimlilik dönüşümüne ayrı bir önem atfediyoruz ve bu değişimi sanayicimize ek bir külfet getirmeden yapmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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