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Darbecilerin Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli iki üst düzey ismin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptıkları yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Bakan Faruk Çelik’i ele geçirmeyi planladıkları öğrenildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:04
Darbecilerin Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı

Yazışmalarda Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ele geçirmeyi planladıkları anlaşılan darbeciler, bakanın yerini tespit ettikten sonra yanındaki korumaların durumunu soruyor. Darbecilerden biri 'Üç tanesi bizden' cevabını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülüp öldürülmediğini soran darbeci, diğer darbeciden 'Abiler öldürüleceğini söylediler' cevabını alıyor.

TELEFONDAN ÇIKTI

Samsun'da 15 Temmuzdarbe girişimine karşı yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Y.A'nın telefonunun  Emniyet tarafından yapılan dijital incelemesi neticesinde darbe gecesi yapılan Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarına ve bazı yazışmalara ait fotoğraflara ulaşıldı. Fotoğraftaki kayıtlardan birinde o akşam ele geçirilmeye çalışılan Bakan Faruk Çelik’e yönelik eylem planları da var. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına giren kayıtların detayları darbecilerin o akşam ne kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket ettiğini de gösteriyor.  

'KORUMALARI BİZDEN'

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin hemen başında, saat 21.03'te başlayan yazışma şöyle:

X: 'Ben yakındayım ama bakan burada değil!'

Y: 'Haberim var, yerini öğrendik.

X: 'Korumalar  nasıl olacak?'

Y: 'Üç tanesi bizden...'

X: 'Abi emin misin, bak ses seda yok, boşa düşmeyelim'

Y: 'Bundan sonra bana 'bakanım' de :)

X: 'Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?

Y: 'Abiler öldürüleceğini söylediler...'

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:04
  1. Samsun
  2. Faruk Çelik
  3. 15 temmuz darbe girişimi

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