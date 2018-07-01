Bakan Fakıbaba'dan HDP'ye çağrı: Irkçılıktan vazgeçin!

CNN Türk canlı yayınında "Hakan Çelik ile Hafta Sonu" programına konuk olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, HDP'nin Türkiye'nin partisi olma fırsatını kaybettiğini belirtti.

Canlı yayında konuşan Fakıbaba'nın açıklamaları şöyle:

HDP, 7 Haziran'da Türkiye partisi olma fırsatı yakalamıştı. Bunu kaybetti. Eğer 1 Kasım'daki hatayı yapmazlarsa, bir Türkiye partisi olurlarsa ve gerçekten tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan derlerse bizim acımız ırkçılık yapmak değil, bütün insanların refah seviyesini yükseltmek ve biz artık ırkçılık siyasetinden vazgeçip Türk Bayrağına yönelik siyaset yapacağız derlerse o zaman iş çok farklı olabilir. Ve AK Parti'nin bütün yöneticilerinin çok iyi bir şekilde karşılayacaklarına inanıyorum.

Ama yine teröre destek verir, bellerini PKK'ya bağlarlarsa, öyle bir şey olursa şu anda görünüş yine aynı şekilde devam ediyor. Ama birleri çıkıp derse ki "biz ne yapıyoruz? Biz ırkçılığı bırakalım, bütün insanları düşünelim. Türkiye'yi düşünelim, bayrağımızı düşünelim. Kürtlerin en demokratik ölçüde yaşayacakları yer Türkiye'dir" derlerse inanıyorum ki AK Parti buna en güzel şekilde cevap verir.