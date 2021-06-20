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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüs aşısı yaptırmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 16:55:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmalarını tavsiye etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın" ifadelerini kullandı.

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