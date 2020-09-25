Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayılarında artışın önüne geçebilmek için düğün, kına, konserler dahil olmak üzere toplu taşımalarda yeni tedbirlere gidildi.

Sosyal mesafe ve karantina kuralını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ediyor.

Ekipler sıkı denetimlerini gerçekleştiriyor.

24 Eylül günlük koronavirüs tablosuna göre, hasta sayısı 1721 olurken, vefat sayısı 74 oldu. İyileşen sayısı ise 1241. Toplam test sayısı 9.721.687 iken toplam hasta sayısı 309.790 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına dikkat çekerek, tedbirlere uyulması konusunda uyarı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, il değerlendirme toplantılarına katıldı. Koca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gerçekleştirdiği koronavirüs toplantısında, son bir haftada vaka artış hızının kontrol altına alındığını söyledi.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün Orta Karadeniz'deki illerimizin durumlarını değerlendirmek ve incelemek üzere Samsun'dayız. Koronavirüs salgınının Samsun'daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma fırsatı bulduk. Samsun bölgenin cazibe merkezi. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Koronavirüsle birlikte adımlarımızı da buna göre atacağız.

‘Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi konusunda değerlendirmemizi yapmış olduk’ diyen Bakan Koca, ‘Akşam bu konuda daha detaylı açıklamamız olacak. Bildiğiniz gibi 6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz’ dedi.

Salgının yavaş yavaş kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Koca, ‘En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu'da olsa da büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Samsun ve civar illerde bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması sebebiyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor’ ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şu sözleri ekledi:

Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak; Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Temasları ne kadar erken teşhis edersek o kadar başarılı oluruz. Türkiye, Temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Bunlardan taviz veren her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Tüm hemşehrilerimi kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum.