  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:45:00 - 2020-06-17 19:58:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından basın mensuplarıyla bir araya gelmesi ve son tabloya ilişkin bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor.

Ülke genelinde maske zorunluluğu ile sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlamalarının artan corona virüs vakalarının ardından tekrar masaya yatırılması da bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı