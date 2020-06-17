Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından basın mensuplarıyla bir araya gelmesi ve son tabloya ilişkin bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor.
Ülke genelinde maske zorunluluğu ile sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlamalarının artan corona virüs vakalarının ardından tekrar masaya yatırılması da bekleniyor.
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