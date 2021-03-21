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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Buna fırsat vermeyin
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Buna fırsat vermeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:55:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Buna fırsat vermeyin

Koronavirüs vakalarında yaşanan ciddi artış nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı 70 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı. 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü.

Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan 100 binde vaka artışının en fazla yaşandığı iller olarak kayıtlara geçti. Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.

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Yorumlar

Fevzi

Aşı nerede aşı? Bilimin zaferi olması için aşı lazım. Kendi kendine zafer olmuyor.
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