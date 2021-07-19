Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artışa dikkat çekti.
Bakan Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" dedi.