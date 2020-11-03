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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul'la ilgili korkutan uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin!
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul'la ilgili korkutan uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde." dedi. Koca'nın açıklaması seyahat kısıtlamasının yeniden getirilebileceği endişesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 07:14:00 - 2020-11-03 07:20:16
Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul'la ilgili korkutan uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde." dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;

Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.

İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.

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Yorumlar

sizofren savar

EKREM İSTANBULU VİRUSE BOGDU... EKREM GİTMEDEN VİRUS İSTANBULDAN GİTMEZ..
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