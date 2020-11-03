Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul'la ilgili korkutan uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin!
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde." dedi. Koca'nın açıklaması seyahat kısıtlamasının yeniden getirilebileceği endişesine neden oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde." dedi.
Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;
Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.
İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.