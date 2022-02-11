  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden Afganistan'ın parasını ABD'lilere dağıtacak

Rusya'nın sessiz sedasız Türkiye'ye yönelik skandal uygulamaları Rus ekonomistleri çılgına çevirdi

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Artık savunmada bunlara odaklandık

İstanbul'da İETT kabusu! Faciadan dönüldü

Ayşenur Arslan muhalefete yüklendi! "Böyle yaparsanız gider denize girerim..."

Böyle ikiyüzlülük görülmedi... Çakma milliyetçi Cemal Enginyurt'tan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

Türkiye’nin operasyonları sonrası komşudan çok ama çok kritik uyarı: Esnaf kılığına girip bölgeye sızdılar

Toplum ahlakını bozan Haydar Dümen öldü... Geride yüzlerce ahlaksız yazı bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğal gaz açıklaması

İnanılmaz olay! Rehin alıp kadın elbisesi giydirdi
Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bir telefon etmeye değmez mi?
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bir telefon etmeye değmez mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara "aşıyı hatırlatın" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:43:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bir telefon etmeye değmez mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın" uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay