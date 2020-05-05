Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü için son alınan kararla Pazar saat 11:00 ile 15:00 arasının kullanılmasında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği noktasında uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından "büyüklerimiz hazırlıklara başlayabilir" notuyla yaptığı açıklamada "Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.