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Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü için son alınan kararla Pazar saat 11:00 ile 15:00 arasının kullanılmasında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği noktasında uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 01:21:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından "büyüklerimiz hazırlıklara başlayabilir" notuyla yaptığı açıklamada "Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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