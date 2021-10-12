Bakan Fahrettin Koca’dan bir çağrı daha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovit-19 virüsüne karşı aşı yaptırılması konusundaki çağrısını yeniledi.
YENİ AKİT ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşı yaptırılması konusundaki çağrısını yeniledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, “Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!” diye konuştu.