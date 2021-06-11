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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan "BioNTech" uyarısı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan "BioNTech" uyarısı

"BioNTech" aşılarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her BioNTech aşı flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu belirterek "Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:55:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan "BioNTech" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

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