  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını bir kez daha yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 23:47:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Covid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay