Bakan Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını bir kez daha yineledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Covid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."