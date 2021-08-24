  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kimlik tartışmalarına son nokta! "Polisin yapması gereken tek şey var"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iftirasına sert cevap

Uzman isim operasyonun perde arkasını açıkladı! "Erişilemez" dedikleri bölgede bozguna uğradılar

Bu kare az önce Afganistan'da çekildi! Onu görenler şaşırdı...Taliban bile şok oldu

İki bakanlıktan yüz yüze eğitim genelgesi! 81 ile gönderildi

Suudi Arabistan Prensesi uçakta Türk bayrağını görünce inmek istedi!

Savaşacaklardı, Taliban'a teklif götürdüler! Afganistan’da yeni gelişme

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Nokta operasyonla cehennemi boyladı

Koronavirüs aşısı olmuşlardı! Emine Ün'ü sarsan ölüm haberi

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Afganistan'da o ülkenin uçağı İran'a kaçırıldı
Uzmanlar uyardı! 'Toz fırtınası' geliyor
Taliban'dan Asya ülkesine davet
Beşiktaş Bilal Ceylan'ı gönderiyor
Ankara'da ‘ilaç’ operasyonu
Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı: Bize yardımcı olun
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı: Bize yardımcı olun

Sosyal medya hesabından anne ve babalara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun" dedi

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:13:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı: Bize yardımcı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili anne ve babalara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Bakan Koca, "ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" açıklamasında bulundu.

Babalara da seslenen Bakan Koca şunları kaydetti:

"BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay