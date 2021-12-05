  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca paylaştı... Bu illerde yaşayanlar dikkat
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca paylaştı... Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:12:00 -
Bakan Fahrettin Koca paylaştı... Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklanan "Haftalık Vaka Tablosu" verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre 20- 26 Kasım arasında koronavirüsün en yoğun olarak görüldüğü 10 ilimiz, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

100 bin kişide en çok vaka görülen ilimiz Osmaniye oldu

Bakan Koca, 20- 26 Kasım arası 100 bin kişide en çok vaka görülen illerimizi de paylaştı. Buna göre vaka artışı en yüksek illerimiz 600, 85 ile Osmaniye, 460, 19 ile Tunceli ve 417, 26 ile Ordu oldu.

 

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de ise 70,65 oldu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık
Medya

Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nın 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşadıkları ile izleyicileri üzüntüye boğan Veys..
Büyük tehlike kapıda! Türkiye topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Gündem

Büyük tehlike kapıda! Türkiye topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Türkiye topraklarının yüzde 80'..
Dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptılar! ‘Sivilleri katlettik’
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptılar! ‘Sivilleri katlettik’

Hindistan ordusu Nagaland'da sivilleri katlettiğini kabul etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay