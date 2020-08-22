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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca Ordu'daki düğün skandalının detaylarını paylaştı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca Ordu'daki düğün skandalının detaylarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ordu’da bir düğünde makyaj malzemesi ile çok sayıda kişiye koronavirüsün bulaştığı skandalla ilgili detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 07:47:00 - 2020-08-22 07:57:16
Bakan Fahrettin Koca Ordu'daki düğün skandalının detaylarını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Ordu’da bir düğüne katılan kişi kullandığı makyaj malzemesini başkalarıyla da paylaşarak toplamda 32 kişiye daha koronavirüs bulaştırmıştı.

Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor

Basında da geniş yer bulan skandal olayla ilgili detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına bir de bilgi notu ekleyen Koca "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor" diye yazdı.

Bilgi notu paylaştı

Bakan Koca paylaşımına çok sayıda kişiye Kovid-19 tanısının koyulduğu skandal olayla ilgili kendisine iletilen bilgi notunu da ekledi;

İşte o notta yazanlar;

"Ordu'daki olayda bulaş ve karantina süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: İki aile düğün için İstanbul'dan birlikte hareket etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara uyulmayan yemekli oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir."

Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır. Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulaşmıştır. Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıştır."

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