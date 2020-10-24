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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu gördük" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:37:00 -
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı. Bakan Koca, çalışmalar kapsamında Bakırköy'de bulunan 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Telsizle 112 ekiplerine hitap ederek kolaylıklar dileyen Bakan Koca, "Salgının seyri ile birlikte ne kadar özveri ile çalıştığınızı tüm ülke biliyor. Bizler de sizlerin bu dönemde sorunlarınızı çözme noktasında gayret içerisindeyiz" dedi.

"Evde bulaş oranı daha yüksek"

Bakan Koca konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün arttığını herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm toplum olarak farkındayız. Yeri geldiği zaman bulaş risk nedeni ile uzun zaman ailenizden uzak kaldığınızı biliyoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz.* Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Bizler şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve motivasyonunuza ihtiyacımız var."

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Yorumlar

hsn

o zaman evlere girmeyelim sayın bakan. sen sokakta sıkı tedbir alma sonra da evde bulaş daha riskli miş. bıraksana sen.
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