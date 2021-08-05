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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca haritayı paylaştı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca haritayı paylaştı

Her 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 14:29:00 -
Bakan Fahrettin Koca haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. En yüksek vaka oranı yine Siirt'te kaydedildi. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun."

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun."

 

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