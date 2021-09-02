  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dirar Süper Lig'de kalıyor!
Göztepe'de Atan sesleri
Başakşehir'den Antalya'ya gidiyor
Dirar, Kasımpaşa yolunda
Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yakında paylaşacağız
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yakında paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:29:00 -
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yakında paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay