Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yakında paylaşacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.