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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca duyurdu! İşte korona aşısı yaptırmayanların sayısı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca duyurdu! İşte korona aşısı yaptırmayanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye'de ilk doz koronavirüs aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a indiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:33:00 -
Bakan Fahrettin Koca duyurdu! İşte korona aşısı yaptırmayanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13 Ağustos'ta 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığı bildirdi.

Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689'a indi" ifadelerini kullandı.

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