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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca duyurdu: 100 bini aştı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca duyurdu: 100 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz CoronaVac aşısını olan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:23:00 -
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: 100 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan analizlerin ardından "Acil Kullanım Onayı" verilen ve sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şu an itibarıyla 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Bakan Koca, anlık aşı uygulanan sağlık çalışanı sayısının yer aldığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" linkini de paylaştı.

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