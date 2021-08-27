Bakan Fahrettin Koca aşılama oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler arasındaki aşılama oranlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler arasındaki aşılama oranlarıyla ilgili bilgi verdi.
Paylaşımında, okulların açılacağını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84.06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76.12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72.57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58.23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"