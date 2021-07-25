  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında Kuva-yi Milliye kavgası! Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay birbirine girdi

Üzüm bağındaki 4 bin salkımı poşetlerle kapladı

Gel vatandaş CHP belediyeciliğine gel! Çöp toplatılır, otobüs ittirilir!

Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı

HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun skandal sözleri konuşuldu! CNN Türk canlı yayınında sert tartışma

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme! 'Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül borcu var'

O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce "zorunlu aşı" için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı! 'Bulaşıcı hastalıklar için...'

Yeniakit.com.tr Can Candan'ın maskesini indiriyor!

Şuurunu kaybetti... Şamar Ruşen'e geldi, savunma Cihangir'e nasip oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Anadolu kulüpleri yarışa girdi
Olimpiyat finallerinde gurur yaşanıyor
Yerli aşıda sona yaklaşıldı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak için rapor tamamlandı
Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:19:00 -
Bakan Fahrettin Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısını yaptırmadığını belirterek, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığı bilgisini paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adile

Evet, yarınlar bize bağlı. Sizi seçim çöplüğüne gömmeyi düşünüyoruz. Bu gün gizli ve açık sizin bu ihanetinize destek olan herkesi de.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay