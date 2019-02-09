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Bakan Ersoy'un tren yolculuğu

Erzincan'daki "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı" çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da aralarında olduğu yüzlerce kişi, kent merkezinden Kemaliye ilçesine 5 saat süren tren yolculuğu yaptı- Bakan Ersoy:- "(70 milyon turist hedefi) Mevcut turizm alanlarıyla bu yeterli olmayacağı için yeni turizm alanları yaratmamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Erzincan en şanslı illerden biri"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
Bakan Ersoy'un tren yolculuğu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı" çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da aralarında olduğu yüzlerce kişi, kent merkezinden Kemaliye ilçesine 5 saat süren tren yolculuğu yaptı.

Bakan Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile yüzlerce davetlinin bulunduğu TCDD'ye ait tren, Erzincan Tren Garı'ndan hareket etti. Yol güzergahında ellerinde Türk bayrakları olan atlı safari ekibi, off-road ve bisikletlilerin eşlik ettiği davetliler, Karasu Nehri'nde rafting yapan sporcuları, atlı cirit gösterisini ve dağcıların yamaç tırmanışlarını ilgiyle izledi. Hareket halindeki trenin üzerinden paramotor ile geçen ve Türk bayrağı açan sporcu da davetlilerce alkışlandı.

Ardından güzergahtaki "Şeytan Köprüsü" olarak adlandırılan alanda trenden inerek yöresel yiyecekleri tadan Bakan Ersoy ile beraberindekilere semaverden çay ikram edildi.

- "Turizm potansiyelini geliştirmek için çalışacağız"

Ersoy, etkinlik çerçevesinde Kemah ilçesindeki Gar Meydanı'nda vatandaşlara hitap ederek Erzincan'da neler yapılabileceğini görmek için kente geldiklerini söyledi. Turizm alanında hedefi 50 milyondan 70 milyon turiste taşıdıklarını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Mevcut turizm alanlarıyla bu yeterli olmayacağı için yeni turizm alanları yaratmamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Erzincan en şanslı illerden biri. Çok zengin turizm potansiyeliniz var. Maalesef gün yüzüne çıkarılamamış, tanıtımı yapılamamış. Turizm potansiyelini geliştirmek için çalışacağız."

Ardından aynı güzergahtaki İliç ilçesinde halkla bir araya gelen Ersoy'un da katıldığı 5 saat süren tren gezisi, Kemaliye ilçesindeki Çalt Tren İstasyonu'nda sona erdi.

Çalıştay kapsamındaki etkinliğe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve çok sayıda davetli katıldı.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
  1. "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı"
  2. Erzincan
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. tren
  5. yolculuk

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