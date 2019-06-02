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Bakan Ersoy’un eşi ve ünlüler Isparta’dan bayram kartpostalı gönderdi

Isparta Belediyesi ile PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde geçmiş bayram geleneklerini günümüze taşımak amacıyla “Kartı PTT’den, Pulu Isparta Belediyesinden, Göndermesi Vatandaştan” kampanyası kapsamında ’Bu bayram sevgini postaya ver’ sloganına bir destek de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’dan geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 11:37
Bakan Ersoy’un eşi ve ünlüler Isparta’dan bayram kartpostalı gönderdi

Isparta Belediyesi ile PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde geçmiş bayram geleneklerini günümüze taşımak amacıyla “Kartı PTT’den, Pulu Isparta Belediyesinden, Göndermesi Vatandaştan” kampanyası kapsamında ’Bu bayram sevgini postaya ver’ sloganına bir destek de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’dan geldi. Ersoy, güller önünde kartpostalla birlikte poz verdi, eşi ve tanıdıklarına üzerinde gül, lavanta ve şehrin çeşitli değerlerini tanıtan kartpostallardan gönderdi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ Projesi kapsamında ünlülerle birlikte Isparta’ya geldi. Tarihçi, Seyahat Yazarı, Rehber Saffet Emre Tonguç’la birlikte şehrin gülünü tanıtan Pervin Ersoy, Isparta ziyareti esnasında Isparta Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bu Bayram Sevgini Postaya Ver’ kampanyasına destek verdi. Kaldığı otelde beraberindekiler ile birlikte Isparta’yı tanıtan kartlardan alan ve başta eşi ve tanıdıklarına kartpostal gönderen Ersoy ve beraberindekilere, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de eşlik etti.



“Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, buraya geldiğim için çok mutlu oldum”


Pervin Ersoy kampanyaya destek verdiğini belirtirken, güllerle donatılan masadan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Ersoy, “Isparta çok şanslı bir şehir. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Bir proje dahilinde bu gezileri yapıyoruz. Rotahane’nin her şehri ünlüsüyle geziyoruz projesi. Isparta’ya Ispartalı ünlülerimizle geldik. Ispartalı ünlülerden Tan Sağtürk, Murat Karahan, İlker Aksun bizimleydi. Hatta sürpriz ünlümüz vardı, Muazzez Ersoy o da geldi” dedi.



“Nostaljik bir olay”


Projeyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Pervin Ersoy, “Şadiye Hanım bize projeden bahsetti. Çok güzel ve çok keyifli bir proje. Nostaljik bir olay. Tekrar kartpostallara dokunabilmek, onları zarfın içerisine koymak. Bu kadar güzel bir organizasyondan mutlu olduk. Hepimiz bir şeyler yazdık.”dedi.



Isparta’ya hayran kaldılar


Tuğba Seymenoğlu, Şadiye Başdeğirmen’inev sahipliğindePervin Ersoy ve beraberindekiler Eğirdir Sorkuncak’taki gül tarlalarını ziyaret etti. Göl manzaraları arasında gül toplayan ünlüler ardından Kuleönü Beldesinde bulunan gül yağı tesislerine geçti. Kendileri için hazırlanan sürprizle tonlarca gül arasına dalan ünlüler bol bol fotoğraf ve videolar çekip, anlık olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.


Pervin Ersoy ve beraberindekiler son olarak Isparta Belediyesinin Eğirdir Yolu üzerinde bulunan Ahşap Sanat Merkezine geçti. Personeller tarafından bir süredir sosyal medya üzerinden davet edilen Pervin Ersoy ve Tarihçi, Seyahat Yazarı, Rehber Saffet Emre Tonguç sürpriz yaparak Ahşap Sanat Merkezine girdi. Burada çalışanların sevgisi ile karşılanan Ersoy, Tonguç ve beraberindekiler merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Ersoy ve Tonguç özellikle ünlü sanatçılara ait resimlerin ahşap üzerine üç boyutlu olarak işlenmesi karşısında duydukları hayranlıklarını gizleyemedi. Ziyaretin anısına Şadiye Başdeğirmen,Pervin Ersoy’a ahşap çerçeveli ayna hediye etti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:37
  1. sanat
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