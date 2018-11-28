Bakan Ersoy'dan Uzak Doğu'ya "tanıtım" çıkarması

Türkiye'nin yeni turizm ve tanıtım stratejisi kapsamında ilk adımı hedef pazar olarak belirlenen Uzak Doğu ülkeleri için atan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tokyo'daki mevkidaşlarıyla görüşmelerinde Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda sergilenen nadide parçaların yer aldığı "Gezen Sergi"nin Mart-Temmuz 2019 döneminde Japonya'da açılacağını bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Ersoy'un talimatıyla hazırlanan Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisinin 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulması hedeflenirken, bu stratejinin önemli ayağı olan "yeni pazarlara açılım" konusunda Uzak Doğu çıkarması yapıldı.

Türkiye'nin yeni hedef pazarı olarak belirlenen Uzak Doğu ülkelerine ilişkin ön inceleme turu ve bir dizi görüşme yapmak üzere hafta başında Tokyo'ya giden Ersoy, iki gün yoğun temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, bu kapsamda Japon mevkidaşları Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı (MLIT) Keiichi Ishii ve Eğitim, Kültür, Spor, Teknoloji ve Bilim Bakanı (MEXT) Masahiko Shibayama ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, Türkiye'nin Uzak Doğu'da son yıllarda ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkilerini kültür ve turizm alanında genişletmeye yönelik konuların ele alındığı öğrenildi.

Özellikle Keiichi Ishii ile görüşmesinde, Türkiye'nin büyük turist potansiyeline sahip Uzak Doğu pazarındaki payının arttırılması için yeni ve kapsamlı bir eylem planı hazırlığı içinde olduğunu anlatan Ersoy, bu plan doğrultusunda özellikle karşılıklı yolcu trafiğinin arttırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ersoy, bu doğrultuda Türk Hava Yollarının Osaka ve Tokyo Haneda havalimanlarına sefer düzenlemesini arzu ettiklerini, bunun için Japon makamlarından da uygun "slot" (iniş izni) tahsis edilmesi talebinde bulunulduğunu belirterek, Japon mevkidaşından bu konuda gereken desteğin verilmesini istedi.

- Topkapı ve Yıldız Sarayı'nın nadide eserleri Japonya'ya uzanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Eğitim, Kültür, Spor, Teknoloji ve Bilim Bakanı Masahiko Shibayama ile görüşmesinde ise Türkiye için en doğru algıyı oluşturmak açısından tanıtma faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.

Hedef ülkelerde "Türk Kültür Yılı" uygulamasına devam edileceğini ve bu kapsamda 2019'un Japonya'da kapsamlı kültür-sanat ve gastronomi etkinlikleriyle desteklenecek "Türk Kültür Yılı" olarak ilan edileceğini aktaran Ersoy, ilk olarak "Gezen Sergi" etkinliğini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ersoy, bu görüşmede, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda sergilenen nadide parçaların yer aldığı "Gezen Sergi"nin Tokyo ve Kyoto'da 2019 Mart-Temmuz döneminde yapılacağının müjdesini verdi.

Bakan Masahiko Shibayama da Japonya'nın önde gelen medya gruplarından Nikkei'nin sponsorluğunu üstlendiği sergiyi heyecanla beklediklerinin altını çizdi.

Bakanlık, Türk mutfağından örneklerle bezenen gastronomik değerlerinde yer aldığı, Türkiye'nin tanıtımı çalışmalarında önemli bir fonksiyon üstlenecek "Gezen Sergi" konseptini Japonya'nın ardından İngiltere, Almanya ve Rusya'da da devam ettirmeyi planlıyor.

- Turizmciler ile buluştu

Bakan Ersoy, Tokyo'da ayrıca Japon Seyahat Acenteleri Birliği ile Türkiye'ye en fazla Japon turist yollayan tur operatörlerinin başında gelen Hankyu Travel International ile görüştü.

Ersoy, Tokyo Ulusal Sanat Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü, Tokyo Cami ve Kültür Merkezini de ziyaret etti.

Tokyo'daki temaslarında Japon basın mensuplarıyla da bir araya gelen Ersoy, bugün de benzer temasları yürütmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geçecek.