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Bakan Ersoy’dan Troya Müzesi’ne ziyaret

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Müzesi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Geçen sene Türkiye’de Troya Yılı’ydı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 19:37
Bakan Ersoy’dan Troya Müzesi’ne ziyaret

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Müzesi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Geçen sene Türkiye’de Troya Yılı’ydı. Çok da etkili oldu. Özellikle Çanakkale’ye ve bu bölgeye gelen çok ciddi artışlar oldu. Yüzde 50’ye varan hem yerli hem yabancı turist sayılarında artışlar oldu. Etkisi bu senede devam ediyor. Bu da bizim açımızdan sevindirici.” dedi.



Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere Çanakkale’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve beraberindekilerle birlikte merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Müzesi’ni ziyaret etti.



Müzeyi gezen Bakan Ersoy yetkililerden bilgi aldı.


Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıldönümü sebebiyle 24-25 Nisan’da Çanakkale’deyiz yabancı misafirlerimizle beraber. Yarın da Şafak Ayini ile birlikte ayrılacağız. Geçen sene yeni açılmış bir Troya Müzesi var. Bakanlığımızın açtığı müzelerden biri. En çok beğenilen örnek müzelerinden biri. Gelmişken müzeyi de gezme fırsatı bulduk. Geçen sene Türkiye’de Troya Yılı’ydı. Çok da etkili oldu.Özellikle Çanakkale’ye ve bu bölgeye gelen çok ciddi artışlar oldu. Yüzde 50’ye varan hem yerli hem yabancı turist sayılarında artışlar oldu. Etkisi bu senede devam ediyor.Bu da bizim açımızdan sevindirici. Zaten devam etmesini bekliyorduk. Özellikle Asyalı turistler de ve eskiden gelen ve sonradan sayısı düşmüş olan batılı turistlerin sayısında da bu sene artışlar var, 3 aylık verilere baktığımız zaman. O açıdan sevindirici. Bu sene de Göbeklitepe Yılı. Demek ki bu yıllar etkili oluyor. Hem Türkiye’deki tanıtımı bölgelerin yörelerin hem de dünyadaki tanıtımı açısından çok çok önemli sonuç aldığımız aktivitelerdir.” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 19:37
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