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Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine "Ev ödevinize iyi çalışın" çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın. Son günde zinde bir şekilde sandıklarımıza sahip çıkalım"

23 Mart 2019 Cumartesi 20:10
Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine "Ev ödevinize iyi çalışın" çağrısı

ISPARTA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sandık görevlilerine çağrıda bulunarak "Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın. Son günde zinde bir şekilde sandıklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Bakan Ersoy, AK Parti Isparta İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında (ITSO) sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ITSO Başkanvekili Mustafa Tutar, kent turizmi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, turizmi 81 ile yayma projesiyle yola çıktıklarını söyledi. Bu kapsamda bütün şehirleri gezdiklerini dile getiren Ersoy, Isparta'nın turizm potansiyeli hakkında yapılan sunumları dinlediğini aktardı. Isparta'da turizm alanında yapılacak projelere destek vereceklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Açıkçası ben bu potansiyeli gördükten sonra şaşırdım. Turist sayısı konusunda olması gereken yerin çok aşağısındasınız. Turist derken ağırlıklı olarak yabancı turisti kastediyorum. İlginç olan bir şey, Türkiye'nin en çok turist girişinin yapıldığı Antalya Havalimanı'na 1,5 saat mesafedesiniz. Doğru bir plan ve programla mevcut potansiyelinizi iyi bir şekilde ortaya çıkarabilirsek çok ciddi turist alma ihtimaliniz var, alacaksınız da. Burada birkaç tane projenizi zaten biz de destekleyeceğiz. Seçimden sonra başkan Ankara'ya gelecek, projeleri değerlendirip öncelikleri hızlı bir şekilde destekleyeceğiz."

Ersoy, basına kapalı programda sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, daha sonra Süleyman Demirel Kongre Merkezi'ndeki Isparta merkez sandık görevlileri toplantısına katıldı. Sandık görevlilerinin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ersoy, Isparta'da çok güzel projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Sandık görevlilerine çağrıda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın. Son günde zinde bir şekilde sandıklarımıza sahip çıkalım. Isparta'da çok iddialıyız. İnşallah başkanımız kazanacak. 31 Mart'ta sizlerin görevi bitecek, bizlerin görevi başlayacak. Isparta'ya çok güzel şeyler kazandıracağız hep beraber. Çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bizim kafamızdaki projeleri hayata geçirmek için sizin çok dikkatli, azimli ve başarılı olmanız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum."

Ersoy, bazı sandık görevlileriyle fotoğraf çektirdikten sonra Antalya'ya hareket etti.

Programlara, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:10
  1. açıklama
  2. Isparta
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. ziyaret

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