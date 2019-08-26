0553 313 94 23

Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:39
Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu ebedi vatan yapmanın yolunun açıldığını belirten Ersoy, Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi hasletleri, büyük bir gururla idrak ettiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü kutluyor, karşısına çıkan güçlük ne olursa olsun milletine duyduğu sarsılmaz inanç ve bu inançtan gelen mutlak bir iradeyle zafere yürüyen büyük komutan Sultan Alparslan'ı, Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı yolunda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:39
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Malazgirt Zaferi
  3. yıl dönümü mesajı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beypazarı Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı
    1. Beypazarı Belediyesi seraları kışlık..
    2. Kartal’da düzenlenen Masal Festivali..
    3. Kayseri Şekerden Türkiye’de İlk;..
    4. Yabancıların gözünden Türkiye -..
    5. İsrail güçleri Batı Şeria'da 23..
    6. Haydi, hanımlar! Kış gelmeden..
    7. Devrilen motosikletteki çocuk öldü
    8. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ -..
    9. Çaldıran’dan Malazgirt’te 60 araçlık..
    10. Müzik, spor ve tatil şölenle birleşti
    11. Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal..
    12. ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla..
    13. GRAFİKLİ- İstanbul'da 101 ecdat..
    14. Enerjinin geleceği YTÜ’de masaya..
    15. Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma
    16. Gayrimenkulde toplam satışlar 1..
    17. İzmir'de otomobilin çarptığı yabancı..
    18. Yumuşak dokulu irmik topları
    19. İHH göç yolundaki ailelere ışık oldu!
    20. Otobüs terminalde drenaj sistemi..
    21. Ümraniye’de dehşeti yaşatan ile..
    22. YPG/PKK'yı Türkiye korkusu sardı!..
    23. Dört kişilik ailenin açlık sınırı..
    24. İlk yerli ve milli ULAK 750 sahada..
    25. Hayrabolu’da balık tutma yarışması
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi
    28. Aydın Ekonomi Kulübü, Malazgirt..
    29. İstanbul Havalimanı’nda DHL..
    30. Bilinçli tüketici hakkını arıyor..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...