Bakan Ersoy'dan kan bağışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık çalışanları Türk Kızılaya kan bağışında bulundu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 151'inci yılını kutlayan Türk Kızılayın çalışmalarına bakanlık kan bağışıyla destek verdi. Bakan Ersoy'un isteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının Emek binası önüne Türk Kızılayın kan alma aracıyla stant kuruldu. Kan bankasına Bakan Ersoy da bağışta bulundu. Bakanlık personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı gün boyunca sürecek.

Öte yandan, Mehmet Nuri Ersoy, Türk Kızılayın 151'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla da kutladı. Ersoy, "1868 yılından bu yana yardımlaşma ve kardeşliğin simgesi olan Kızılayın 151'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İnancınız ve azminizin yolunuzu her daim aydınlatması dileklerimle." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.